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ارتفاع حصيلة حريق الصهريج في باكستان إلى 190 قتيلا

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مصراوي Masrawy

ارتفاع حصيلة حريق الصهريج في باكستان إلى 190 قتيلا

10:39 ص السبت 01 يوليو 2017

ارتفاع حصيلة حريق الصهريج في باكستان إلى 190 قتيلا

باكستانيون يتفقدون موقع احتراق الصهريج، في 26 حزير

(أ ف ب):

ارتفعت حصيلة الحريق الذي اندلع عندما انقلبت شاحنة صهريج تنقل نفطا في باكستان، الأحد، إلى 190 شخصا، بعد وفاة 16 جريحا متأثرين بجروحهم، على ما اعلنت مصادر طبية ورسمية.

وقالت طاهرة بارفين مديرة مستشفى فيكتوريا في باهاوالبور إن "حصيلة قتلى حريق شاحنة الصهريج ارتفعت إلى 190 بعد وفاة عدد آخر من الجرحى".

وقد أكّد هذه الحصيلة مسؤول في الإدارة المحلية.

وانقلبت الشاحنة في وقت مبكر من صباح الأحد في وسط باكستان على طريق رئيسي بين كراتشي ولاهور ما أدى إلى تسرب 40 ألف لتر من الوقود.

وسرعان ما اندفع عشرات الأشخاص من إحدى القرى يحملون أوان لجمع النفط المتسرب. بعدها بدقائق انفجرت الشاحنة واندلع حريق هائل تصاعد دخانه الاسود عاليا في السماء.

وأوضح المتحدث باسم شرطة الطرق السريعة في باكستان عمران شاه أن تحقيقا حكوميا في الحادث اكتشف تورط خمسة ضباط شرطة في الواقعة عبر اخفاء معلومات، دون كشف مزيد من التفاصيل.

وقال شاه لفرانس برس "جرى تعليق عملهم على الفور مع استمرار التحقيقات".

وتزامن الحادث المروع مع أولى أيام عيد الفطر في باكستان.

تملك باكستان سجلا مروعا من السير بسبب سوء حال الطرق ونقص صيانة الآليات وتهور السائقين.

في 2015، لقي 62 شخصا على الأقل مصرعهم بينهم عدد من النساء والاطفال في جنوب باكستان، عندما اصطدمت حافلتهم بشاحنة صهريج، فاندلع حريق كبير أدى إلى تفحم الضحايا.

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