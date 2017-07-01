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القوات العراقية تحرر مناطق جديدة في الموصل

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مصراوي Masrawy

القوات العراقية تحرر مناطق جديدة في الموصل

10:34 ص السبت 01 يوليه 2017

القوات العراقية تحرر مناطق جديدة في الموصل

القوات العراقية

الموصل (العراق)- (د ب أ ):

أفاد الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله قائد عمليات قادمون يانينوى صباح اليوم السبت بأن القوات العراقية حررت مناطق جديدة في الساحل الأيمن من الموصل/400كم شمالي بغداد/.

وقال الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله ، في بيان صحفي ، إن "قطعات الشرطة الإتحادية والرد السريع تحرر الجزء الشمالي لحي الشفاء، وتسيطر على المستشفى التعليمي إبن سينا والإستشارية ومصرف الدم والطب الذري ومشروع الماء والتحليلات المرضية في الساحل الأيمن للموصل".

وتخوض القوات العراقية قتالا عنيفا مع عناصر داعش في أحياء الموصل القديمة التي تحولت أبنيتها إلى ركام من جراء القصف المتبادل ، فيما غاب مشهد مأذنة الحدباء الشهيرة للجامع النوري عن أحياء الموصل القديمة، لأول مرة بعد تدميره بعد أن كان من أشهر معالم الموصل منذ قرون.

وتبادل التحالف الدولي وداعش الإتهامات بشأن تدمير مسجد النوري.

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