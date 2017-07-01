بالصور- فستان صديقة ميسي يلفت الأنظار في حفل زفافهما

بالصور- ما لا تعرفه عن حفل زفاف "فهرية وبوراك" الذي أشعل مواقع التواصل

د ب أ:

تزوج نجم كرة القدم الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الأسباني رسميا من صديقته ، وأم طفليه ، أنتونيلا روكوزو في مدينة روساريو الأرجنتينية وذلك في حفل زفاف ضخم شهد حضور عدد كبير من المدعوين البارزين من كل أنحاء العالم.

وفي إحدى قاعات فندق "بولمان سيتي سنتر" في روساريو ، التي تبعد عن العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس بنحو 300 كيلومتر ، عقد ميسي قرانه على صديقة الطفولة أنتونيلا التي ارتبط بعلاقة حب معها منذ سنوات طويلة وأنجبا طفليهما تياجو /أربع سنوات/ وماتيو الذي يحتفل بعيد ميلاده الثاني في سبتمبر المقبل.

وبعد نصف ساعة من الزفاف ، سار الزوجان على البساط الأحمر مع توجيه التحية لأكثر من 150 صحفيا ومصورا حصلوا على تصاريح لتغطية أحداث الحفل. وارتسمت الابتسامة على وجه العروسين خلال تحية رجال الإعلام والصحافة.

وردا على أسئلة الصحفيين ، قال ميسي : "كل شيء على ما يرام".

واستجاب العروسان لمطالب الصحفيين والمصورين حيث التقط لهم المصورون ثلاث قبلات.

وارتدت أنتونيلا رداء صممه لها خصيصا بيت الأزياء الإسباني روزا كلارا حيث صمم الرداء بظهر مكشوف كما ظهر شعرها مصففا على الجانب الأيسر.

وفي المقابل ، ارتدى ميسي حلة من تصميم "جورجيو أرماني" مع رابطة عنق فضية.

واختار ميسي مقر الزفاف بالقرب من منطقة "لا باخادا" المتواضعة التي نشأ فيها وبدأ فيها مداعبة الكرة.

وشهد الحفل حضور 260 مدعوا من مختلف أنحاء العالم ومن بينهم عدد كبير من نجوم كرة القدم البارزين.