3 فوائد صحية مذهلة لـ "ورق الزيتون"

كتبت- أسماء حمدي:

يتميز زيت الزيتون بالعديد من الفوائد الصحية والغذائية، ولكن ماذا عن أوراق شجر الزيتون، وهل لها نفس الفوائد الصحية أم لا؟.

وبحسب ما ذكر موقع "ويب طب" فإن أوراق شجرة الزيتون له فوائد صحية أكثر من زيت الزيتون، ويرجع ذلك النسبة العالية من مادة "الألوروبين" الموجودة فيه، والتي تعتبر أحد مضادات الأكسدة القوية.

إليك في السطور التالية بعض فوائد مذهلة لورق الزيتون، ومكافحته لكثير من الأمراض، علماً بأنه متوفر في العديد من محال العطارة.

* تقوية مناعة الجسم:

تحوي أوراق الزيتون وخلاصتها على مضادات أكسدة قوية تعرف باسم الفينولات، التي تعمل على مكافحة الجذور الحرة وآثارها الضارة، وتمنع تلف الخلايا وتحميها، وهذا ما أثبتته دراسة عام 2010 أصدرتها مجلة Bioresource Technology .

* مسكن للألم:

أكدت دراسة نشرت في عام 2010 في مجلة Journal of Ethnopharmacology، أن مستخلصات وراق الزيتون لها خصائص مسكنة.

وتبين أن إعطاء جرعات تتراوح من 50 الى 200 ملجم لكل 1 كجم من وزن الجسم ساهم في الحد من الألم، وبأنه كان له تأثير مشابه للمورفين في الدراسة.

* مكافحة السرطان:

بحسب دراسة نشرت عام 2010 في مجلة International Journal of Cancer، تم فيها اختبار الخصائص المضادة للسرطان التي تحويها خلاصة أوراق الزيتون، وجد أن لها خصائص مضادة لسرطان الجلد، حيث أن استخدام خلاصة أوراق الزيتون ساهمت في قمع المرض وعطلت أغشية الخلايا السرطانية، وعملت على تدمير المادة الوراثية في الخلايا.

وأكد الباحثون الى أن أوراق الزيتون قد يكون لها دور كبير في استخلاص أدوية وعلاجات خاصة بالسرطان، الا انهم حذروا من استخدامها أثناء العلاج مع انواع العلاج الكيميائي.