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إضراب سائقي بني سويف بسبب تعريفة الأجرة الجديدة

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مصراوي Masrawy

إضراب سائقي بني سويف بسبب تعريفة الأجرة الجديدة

10:12 ص السبت 01 يوليو 2017

إضراب سائقي بني سويف بسبب تعريفة الأجرة الجديدة

إضراب سائقي بني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

أضرب المئات من سائقين الأجرة بمحافظة بني سويف، اليوم السبت، عن العمل، واصطحبوا السيارات إلى منازلهم بعيدا عن أعين رجال المرور.

وتجمع المئات من الركاب بمواقف محي الديني بمدينة بني سويف، وسمسطا وببا والفشن جنوب المحافظة، انتظارا لوصول اي وسيلة مواصلات تقلهم إلى اماكن توجههم.

وأستخدم بعض أهالي مركزي ببا والفشن قطار السكك الحديدة للانتقال إلى محافظة بني سويف والعكس.

فيما انتقلت إدارة مرور بني سويف بقيادة العميد حسام الشايب، والمقدم هشام مكي رئيس مباحث المرور، لتوفير سيارات بديلة لنقل الركاب، وتحرير محاضر ضد المخالفين.

وأكد عدد من السائقين أن تعريفة الركوب الجديدة التي أقرتها المحافظة غير ملائمة لهم ولا توفي بحق الزيادات الجديدة في الوقود.

وأقرر مجلس الوزراء في اجتماعه الخميس، تحريك أسعار الوقود من سولار وبنزين واسطوانات بوتاجاز.

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