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ضبط 3 سائقين حرضوا علي الإضراب بسوهاج لاعتراضهم علي تعريفة الأجرة الجديدة

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مصراوي Masrawy

ضبط 3 سائقين حرضوا علي الإضراب بسوهاج لاعتراضهم علي تعريفة الأجرة الجديدة

10:10 ص السبت 01 يوليه 2017

ضبط 3 سائقين حرضوا علي الإضراب بسوهاج لاعتراضهم علي تعريفة الأجرة الجديدة

سوهاج - عمار عبد الواحد:

ضبطت مباحث سوهاج بإشراف العميد خالد الشاذلي 3 سائقين بموقف "جهينة /سوهاج" لتحريضهم السائقين علي الإضراب وعدم تحميل الركاب بالموقف، صباح اليوم السبت، اعتراضا علي تعريفة الأجرة الجديدة بعد قرار رفع الوقود.

وتبين ضبط كلا من ياسر السيد عبد الرحمن 41 عاما سائق ، عصام محمود إبراهيم 40 عاما سائق ، أحمد العربي عبد اللطيف 25 عاما سائق ويقيمون بناحية جهينه الغربية دائرة مركز جهينة.

وتبين من تحريات الرائد حلمي حليم، رئيس مباحث مركز جهينة أن المذكورين سائقي سيارات ميكروباص بموقف "جهينة /سوهاج" دائرة مركز جهينة، قاموا بتحريض السائقين علي الامتناع عن تحميل الركاب اعتراضاً منهم علي تعريفة الأجرة الجديدة الصادرة من المحافظة.

تمكنت حملة بقيادة النقيب محمد جاب الله، معاون أول مباحث مركز جهينة من ضبط المذكورين.

جرى إخطار مدير أمن سوهاج، اللواء مصطفى مقبل، حرر عن ذلك المحضر رقم 2118 إداري مركز جهينه لسنة 2017 .

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