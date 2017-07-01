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يقتلان شقيقتهما لسوء سلوكها ويسلمان نفسهما لقسم الشرطة بالمنوفية

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مصراوي Masrawy

يقتلان شقيقتهما لسوء سلوكها ويسلمان نفسهما لقسم الشرطة بالمنوفية

10:08 ص السبت 01 يوليه 2017

يقتلان شقيقتهما لسوء سلوكها ويسلمان نفسهما لقسم الشرطة بالمنوفية

يقتلان شقيقتهما لسوء سلوكها

المنوفية مروة فاضل:

قتل شقيقان بمركز بركة السبع، بمحافظة المنوفية، شقيقتهم الصغرى خنقا داخل شقتهم لسوء سلوكها، وقاما بالإبلاغ عن جريمتهما بتسليم أنفسهم لقسم الشرطة.

تلقى اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، إخطارا من مركز شرطة بركة السبع، بتلقيه بلاغا من " إ . ح"31 سنة عامل، وشقيقه "م" 20 سنة عامل بقتل شقيقتهم "هـ" 18 سنة ربة منزل خنقاً داخل شقه المبلغ لسوء سلوكها.

بالإنتقال والفحص والمعاينة، تبين وجود جثة المذكورة ملقاه بجوار سرير بحجرة النوم علي حصيرة ترتدى ملابسها، وحول رقبتها طرحة وأثار خنق بالرقبة ودماء من الأنف وبجوارها وسادة عليها أثار دماء وحبل.

أشارت تحريات إدارة البحث الجنائي إلي سابقه قيام المجني عليها بتاريخ أمس بإتهام "س.ح" 26 سنة بدون عمل لقيامه بمعاشرتها معاشرة الأزواج بإحدى حظائر الماشية بالأراضى الزراعية، ووعده لها بالزواج وتخليه عنها بعد ذلك وباستدعائه وسؤاله أنكر ما نسب إليه وقرر بعدم وجود خلافات سابقة بينهما وبعرضه علي النيابة قررت حبسه علي ذمه المحضر.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 9 أحوال مركز بركة السبع " لوقف القيد" بالعرض على النيابة، التي قررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لبيان ما بها من إصابات، وتاريخ وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فى إحداثها وعلاقة الإصابات بالوفاة، وعما إذا كان يوجد شبهة جنائية من عدمه والتصريح بالدفن عقب ذلك طلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها .

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