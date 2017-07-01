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اليوم.. بدء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بالجامعات

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مصراوي Masrawy

اليوم.. بدء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بالجامعات

10:05 ص السبت 01 يوليه 2017

اليوم.. بدء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بالجامعات

كتبت - داليا شبل:

تبدأ اليوم السبت، مكاتب تنسيق القبول بالجامعات استقبال طلاب الثانوية العامة، بالكليات التى تعتمد نظام القدرات للقبول بها بجانب مجموع الثانوية العامة.

وقال السيد عطا رئيس قطاع بوزارة التعليم العالي والمشرف العام على التنسيق، في بيان صحفي السبت، أن ١١ ألف طالب وطالبة من المقرر أن يجروا اختبارات القدرات في كليات الفنون الجميلة، والتطبيقية، وكليات التربية الموسيقية والرياضية بمختلف المحافظات من اليوم السبت، وحتى ١٨ يوليو الجاري.

وأوضح عطا، أنه لا يوجد زيادة في مصروفات اختبارات القدرات حيث تتراوح ما بين ٢٥٠ جنيه الى ٣٥٠ على حسب الكلية، هذا بالإضافة إلى تحصيل ٣٠ جنية من كل طالب تودع في خزانة الدولة.

وكانت وزارة التعليم العالي، قد أعلنت عن خدمة تسجيل اختبارات القدرات عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني وهذه الخدمة استحدثت لأول مرة هذا العام ، تيسيراً علي الطلاب الراغبين في القبول بإحدى الكليات التي يشترط للالتحاق بها اجتيازهم لاختبارات القدرات.

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