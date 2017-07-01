مقتل سيدة وإصابة شخصين بسبب "لهو الأطفال" في سوهاج

سوهاج- عمار عبد الواحد:

قتلت سيدة متأثرة بإصابتها بطلق ناري بالرأس وأصيب شخصين، السبت، في مشاجرة بسبب لهو الأطفال وخلافات الجيرة بقرية الرياينة الحاجر بمركز ساقلته.

تلقى مأمور مركز شرطة ساقلته إخطاراً من المستشفي المركزي بوصول كلاً من "صباح . ك . م" 45 عاماً ربة منزل "جثة هامدة" إثر إصابتها بطلق ناري بالرأس، وزوجها "حنفي . ح . أ"، 50 عاماً فلاح مصاباً بجرح قطعي بالجبهة وكدمات متفرقة بالجسم، "هاني . ر . أ"، 40 عاماً فلاح مصاباً بجروح وكدمات بالذراع الأيمن.

بسؤال المصابين أتهما كلاً من "عياد . ا . م" ، وشقيقه " السيد " ، " راشد . ع . ز " ، يقيمون بذات الناحية بالتعدي عليهم بالضرب وإحداث إصابتهم وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزتهم مما أدي إلي وفاة الأولي بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

الطرفان أبناء عمومة، ويقيمون بناحية الرياينة بالحاجر دائرة المركز.

جرى ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وضبط السلاح المستخدم.