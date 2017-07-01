مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين في مشاجرة بين عائلتين بقنا

قنا- (أ ش أ):

لقي 3 أشخاص مصرعهم اليوم السبت، وأصيب 5 آخرون من بينهم فرد شرطة في مشاجرة بين أبناء العمومة من عائلة الجبارنة بناحية الكرنك بمركز أبوتشت شمال محافظة قنا.

كان مدير أمن قنا اللواء صلاح الدين حسان قد تلقي إخطارا بوقوع مشاجرة بين "الجوالين" و"الخطبة" أبناء عمومة من عائلة "الجبارنة " بناحية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت شمال المحافظة استخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب الخلاف علي خزان مياه.

وأسفرت المشاجرة عن مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين من "الخطبة" ومصاب من "الجوالين"، وإصابة فرد شرطة أثناء التدخل لفض الاشتباك بين الطرفين.

وقاد العميد محمد هندي مدير إدارة البحث الجنائي، حملة مكبرة وفرض كردون أمني بين الطرفين للسيطرة علي الاشتباكات وضبط طرفي المشاجرة والحيلولة دون وقوع إصابات أخرى.

في سياق متصل، لقي شاب في العقد الثالث من العمر مصرعه وأصيب آخر بطلقات نارية عن طريق الخطأ بحفل عرس بناحية العقب التابعة لمركز قوص جنوب محافظة قنا.

كان مدير أمن قنا اللواء صلاح الدين حسان قد تلقي إخطارا بمصرع "عرفه متولي " 22 عاما وإصابة " جبريل عبد الشافي " بطلقات نارية . وبالانتقال كشفت التحريات أنه أثناء تواجد المجني عليهما بحفل عرس بناحية قرية العقب التابعة لمركز قوص أطلق " فهد.ع.م " عدة أعيرة نارية ابتهاجا بالحفل فأصابتهما طلقات نارية عن الطريق الخطأ وحرر المحضر بالواقعة فيما تولت النيابة العامة التحقيق.