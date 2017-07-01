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مصدر يكشف ملابسات إصابة حكمدار العاصمة بكسور باليد والقدمين

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مصراوي Masrawy

مصدر يكشف ملابسات إصابة حكمدار العاصمة بكسور باليد والقدمين

02:40 ص السبت 01 يوليو 2017

مصدر يكشف ملابسات إصابة حكمدار العاصمة بكسور باليد والقدمين

كتب- فتحي سليمان:

كشف مصدر أمني مسؤول بمدرية أمن القاهرة، تفاصيل الحالة الصحية للواء سعد سرية حكمدار العاصمة الذي أصيب جراء حادث تصادم أثناء عبوره الطريق الدائري بمنطقة عزبة خيرالله بالبساتين مساء أمس.

ونقل "سرية" إلى مستشفى المعادي العسكري متأثراً بإصابات وجروح متفرقة في جسده، وأسفر الحادث عن أصابته بكسور في اليد والقدمين- بحسب المصدر.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الحالة الصحية لحكمدار القاهرة مستقرة.

في السياق ذاته، قال مصدر أمني آخر إن حكمدار العاصمة صدمته سيارة دون قصد يقودها مهندس بترول أثناء عبوره الطريق الدائري لملاحظة تجمهر بعض أهالي عزبة خيرالله إثر مشاجرة وقعت بمحيط الحادث.

تلقى اللواء عادل زكي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، إخطاراً بالحادث وأن سائق السيارة المتسببة في الواقعة لم يهرب وقام بتسليم نفسه للشرطة.

أكد المصدر عدم وجود شبهة جنائية بالحادث، وتتولى النيابة التحقيقات في الواقعة.

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مصراوي Masrawy

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