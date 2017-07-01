«بمارس النميمة وأكتر وزن وصلتله 80».. أبرز تصريحات هند صبري لـ«أبلة فاهيتا»

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حلت النجمة التونسية هند صبري، ضيفة على برنامج "أبلة فاهيتا"، على قناة "سي بي سي"، أمس الجمعة، وكشفت خلال الحلقة عددًا من المعلومات عن حياتها الشخصية وبناتها "عالية وليلى"، ويرصد لكم "التحرير لايف" في التقرير التالي أبرز تصريحات الفنانة هند صبري، بطلة مسلسل "حلاوة الدنيا"، في حلقة "أبلة فاهيتا".

بروح لدكتور الأطفال دايمًا

أوضحت الفنانة التونسية أن طبيب الأطفال هو أكثر الأطباء الذي تزوره عادة بسبب ابنتيها "عالية وليلى"، والتي أوضحت أنها تردد اسميهما دومًا كل صباح بسبب تشابه الحروف، وفي مداعبة منها قامت بترديد الاسمين 5 مرات متتالية.

المهنة في البطاقة محامية

ذكرت "هند" أنها تخرجت في مدرسة "الليسيه الفرنسية"، وأن مهنتها في البطاقة "محامية" وليست ممثلة، لافتة إلى أنها تذهب إلى تونس باستمرار من وقت إلى آخر.

كان نفسي أمثل في الراقصة والسياسي

قالت إن من بين أمنياتها هو التمثيل في فيلم "الراقصة والسياسي"، الذي قامت ببطولته الفنانة نبيلة عبيد عام 1990، مع صلاح قابيل ومصطفى متولي.

بغيظ أصحابي بظافر العابدين

بسؤالها عن إثارة غيظ صديقاتها بالتمثيل مع الفنان التونسي ظافر العابدين في مسلسل "حلاوة الدنيا"، الذي عرض في رمضان أجابت بنعم، لافتة إلى أنها تحتفظ بعدد كبير من أصدقاء مدرستها، قائلة: "كنت دايمًا بعُض مناخيرهم".

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أكتر وزن وصلتله 80

ذكرت أن أكثر وزن وصلت له هو 80 كجم وذلك عقب ولادتها لابنتها بيوم، موضحة أنها نجحت في خسارة وزنها سريعًا بعد ذلك، ومؤكدة على حبها الشديد لتناول "العيش".

شهرتي عملتلي مصايب

أكدت النجمة التونسية أن جميع المشاكل التي تحدث لها بسبب شهرتها، إذ قالت: "شهرتي عملتلي مصايب كتير في حياتي لأن كل حاجة ممكن تبقى مصيبة لمجرد إني معروفة على عكس أي حد عادي".

بنمّ على صاحباتي الممثلات

قالت "هند" إنها أحيانا تمارس النميمة على صديقاتها الفنانات موضحة: "نميمة شريفة يعني أو بسأل مثلا ليه خدت الأجر ده أعلى مني أو ليه صورتها كده على بوستر الفيلم".

عيطت من كتاب قواعد العشق الأربعون

قالت إنها بكت بعد قرائتها لكتابي "قواعد العشق الأربعون" و"مائة عام من العزلة".