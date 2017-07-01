الأمم المتحدة توافق على خفض تمويل عمليات حفظ السلام وسط ضغوط أمريكية

نيويورك- (د ب أ):

وافقت الأمم المتحدة على تخفيض أكثر من نصف مليار دولار من ميزانية عمليات حفظ السلام التي تقوم بها الجمعة، مع تعرض المنظمة الدولية لضغوط من الولايات المتحدة لخفض التكاليف.

ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على تمويل بقيمة 6.8 مليار دولار للفترة من يوليو 2017 إلى يونيو 2018، بالإضافة إلى 500 مليون دولار أخرى من المتوقع إضافتها إلى الميزانية في الأشهر المقبلة.

وبذلك يصل إجمالى الميزانية إلى 7.3 مليار دولار، مقارنة بـ 7.9 مليار فى العام السابق.

وكانت الولايات المتحدة ترغب في إجراء مزيد من التخفيضات، إلا أن دول الاتحاد الاوروبى تفاوضت لتصل إلى هذا الرقم.

وقال السفير الإيطالى لدى الامم المتحدة سيباستيانو كاردى للصحفيين إنه راض عن النتيجة "نحن سعداء لأن الاتحاد الاوروبي حصل على ما نريد".

وتتعرض الأمم المتحدة لضغوط من أجل اتخاذ اجراءات لتوفير التكاليف مع اقتراب تخفضيات للمساهمات الأمريكية للمنظمة.

وكان مكتب الميزانية في إدارة الرئيس دونالد ترامب قد أصدر خططا لخفض مساهمة الولايات المتحدة فى عمليات حفظ السلام بما يقرب من مليار دولار الشهر الماضى.