"فضل": 30 يونيو جلبت الاستقرار.. ولا يجب أن نضحي بالعدالة الاجتماعية مقابل الإصلاح

كتبت- نسمة فرج:

قال الدكتور صلاح فضل، الناقد الأدبي، إن ثورة 30 يونيو جلبت استقرارًا وذلك بعد التخلص من حكم الفاشية الدينية المتمثلة في جماعة الإخوان المسلمين، مشيدًا بالدستور الذي وافق عليه المصريين في 2014 وكذلك المشروعات التي تحمس لها الرئيس عبد الفتاح السيسي رغم ما تسببه من آلام ومصاعب لعامة الشعب والفقراء بسبب عملية الإصلاح الاقتصادي القاسي التي يقوم بها الرئيس.

وأضاف فضل، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الجمعة، إن "ما نفتقده لا يقل أهمية عن ما نتمدحه فالعملية الديمقراطية متعثرة والحياة الحزبية مشلولة وسقف الحرية ينخفض"، مشيرًا إلى أهمية التوازن بين الحرية والاستقرار.

وتابع قائلًا: "لا يجب أن نضحي بالعدالة الاجتماعية مقابل الإصلاح الإقتصادي ولا ننسي أن الحياة الديمقراطية تحتاج إلى عجلات للدفع بها منها عودة الحياة الحزبية والحرية حتى نعبر إلى المستقبل بكثير من الحرية".

ووافق أمس الجمعة، الذكرى الرابعة لأحداث ثورة 30 يونيو التي انتهت بعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي والإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين من الحكم.