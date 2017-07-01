محافظ الغربية: لا تهاون مع أي سائق يتلاعب بالأجرة

طنطا- (أ ش أ):

أكد اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، أنه لا تهاون مع أي سائق يتلاعب بعد إقرار زيادة الأجرة، وسيتم منع السائقين من استغلال الركاب.

وقال المحافظ ـ في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط ـ إن من يتلاعب سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده، وسيتم محاسبته حسابًا شديدًا، مؤكدًا وضع الأجرة الجديدة على جميع السيارات.

وأضاف أن زيادة أسعار الأجرة لن تتعدى 10 % لسيارات النقل الداخلي، و15 % على تعريفة النقل من المحافظة إلى الأقاليم، وعلى تكثيف التواجد الأمني ومباحث المرور بجميع المواقف.

وأشار صقر إلى أنه اجتمع مع الأجهزة الأمنية لإحكام السيطرة على مواقف سيارات الأجرة ومنع السائقين من استغلال الركاب.

وتابع: "تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة لتلقي أي شكوى من المواطنين وحلها فورا وإتخاذ كافة الاجراءات ضد المتلاعبين"، مشددا على أنه لا تهاون مع أي أحد يتلاعب.