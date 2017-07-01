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فيديو| مارجريت عازر: 30 يونيو من أشرف الثورات المصرية

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فيديو| مارجريت عازر: 30 يونيو من أشرف الثورات المصرية فيديو| مارجريت عازر: 30 يونيو من أشرف الثورات المصرية

التحرير

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 قالت مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، إن 30 يونيو من أشرف الثورات التي شهدتها ، مشيدة بكلمة الرئيس بأن المؤرخون سيقفوا كثيرًا أمام تحليل هذه الثورة.
 
وأضافت النائبة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» المذاع على فضائية «العاصمة»، أن القرارت التي يتخذها الرئيس برفع الأسعار، يصب في صالح المواطن محدود الدخل، قائلة: «الرئيس مش عايزنا نعيش على المعونات التي نأخذها من الخارج».
 
وشددت عضو مجلس النواب، على أن الاجيال القادمة لم تحتمل الكوارث التي شهدتها مصر في عهد الرؤساء السابقين، مضيفة: « بيعمل كدا علشان خاطر الشباب ومستقبلهم».

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