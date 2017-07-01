أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد المرحلة الأولى من مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية -
أنصار ماكرون يؤيدون ميثاقًا جديدًا لحزب "الجمهورية إلى الأمام" -
البنتاجون: سلمنا "البيشمركة" مئات ملايين الدولارات بموافقة بغداد -
فرد أمن مُنقطع عن العمل وراء سرقة سنترال شيراتون النزهة -
الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي" -
لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل -
الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي -
جامعة أسوان تطلق "قافلة الخير" إلى شلاتين.. الثلاثاء المقبل -
هدية جديدة من محافظ الدقهلية لـ "عجوز العربة" -
جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

فيديو| «دفاع البرلمان»: السيسي يتعامل مع الشعب بشفافية مطلقة

Google+ Print
فيديو| «دفاع البرلمان»: السيسي يتعامل مع الشعب بشفافية مطلقة فيديو| «دفاع البرلمان»: السيسي يتعامل مع الشعب بشفافية مطلقة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

هنأ اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، الشعب المصري، بذكرى ثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن الشعب المصري يقف بكل حزم أمام التحديات التي تواجه، معقبًا على كلمة رئيس الجمهورية، عبد الفتاح في ذكرى الثورة: «السيسي يتعامل مع شعبه بشفافية مطلقة، والقرارت التي يتم اتخاذها جزء من خريطة الطريقة الذي رسمها منذ توليه الحكم». 
 
وأضاف عامر  خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» المذاع على فضائية «العاصمة»، أن الشعب المصري انتفض في غضبة قوية ليصحح مسار ، في ثورة 30 يونيو، بخروجه للشوارع.
 
وشدد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، على أننا نفخر بأن الشعب المصري قادر على العطاء، ووقفه بجانب قوات المسلحة في 30 يونيو أكبر دليل على مدى الحب الذي يجمع بين الشعب وجيشه.

شاهد أيضا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي"

الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي"

جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين

جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

رئيس تشاد يُعفي رجال الأعمال المصريين من تأشيرة الدخول

رئيس تشاد يُعفي رجال الأعمال المصريين من تأشيرة الدخول