فيديو| «دفاع البرلمان»: السيسي يتعامل مع الشعب بشفافية مطلقة

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هنأ اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، الشعب المصري، بذكرى ثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن الشعب المصري يقف بكل حزم أمام التحديات التي تواجه، معقبًا على كلمة رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي في ذكرى الثورة: «السيسي يتعامل مع شعبه بشفافية مطلقة، والقرارت التي يتم اتخاذها جزء من خريطة الطريقة الذي رسمها منذ توليه الحكم».



وأضاف عامر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» المذاع على فضائية «العاصمة»، أن الشعب المصري انتفض في غضبة قوية ليصحح مسار مصر، في ثورة 30 يونيو، بخروجه للشوارع.



وشدد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، على أننا نفخر بأن الشعب المصري قادر على العطاء، ووقفه بجانب قوات المسلحة في 30 يونيو أكبر دليل على مدى الحب الذي يجمع بين الشعب وجيشه.