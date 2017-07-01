حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

تأثرت الساحة العالمية، اليوم الجمعة، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها تفعيل قرار حظر السفر من عدة بلدان إسلامية إلى الولايات المتحدة وتسمم العشرات من الجنود بالجيش التركي.

1- أمريكا تبدأ تنفيذ حظر السفر

مطار جون كيندي بمدينة نيويورك - أرشيفية (أ ف ب)

بدأت السلطات الأمريكية التنفيذ الجزئي للحظر الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب على المسافرين من ست دول ذات أغلبية مسلمة، واللاجئين من جميع أنحاء العالم.

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2- رئيس كوريا الجنوبية يبحث مع ترامب تهديدات بيونج يانج

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الكوري الجنوبي اليوم (أ ف ب)

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الكوري الجنوبي مون جاي إين في البيت الأبيض قضايا التجارة والتهديد الذي تمثله كوريا الشمالية.

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3- روسيا تمدد عقوباتها على الغرب حتى نهاية 2018

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم (أ ف ب)

قررت الحكومة الروسية تمديد عقوباتها على الغرب حتى نهاية، 2018 وذلك كرد فعل على تمديد الاتحاد الأوروبي عقوباته على روسيا.

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4- تسمم عشرات الجنود بقاعدة عسكرية جنوبي تركيا

عناصر من الجيش التركي - أرشيفية (أ ف ب)

أصيب عشرات الجنود الأتراك في قاعدة عسكرية قرب مدينة مرمريس جنوبي تركيا بتسمم.

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5- وزيرا خارجية الولايات المتحدة وروسيا يبحثان هاتفيا الأزمة السورية

وزير الخارجية الأمريكي ونظيره الروسي في واشنطن - أرشيفية (أ ف ب)

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي ريكس تيلرسون، خلال اتصال هاتفي تسوية الأزمة السورية حيث دعا لافروف واشنطن إلى عدم السماح بوقوع استفزازات ضد دمشق.

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