10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

قال وزير الشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش إن ثورة الشعب المصري في 30 يونيو محطة مهمة في عودة توازن أرض الكنانة، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظيره التركي رجب طيب أردوغان إنه يجب وقف تمويل ودعم الإرهاب، واعتبر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن دعوة المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني لحمل السلاح أنقذت العراق، واتهمت المعارضة القطرية منى السليطي الدوحة باستخدام أموال الشعب القطري في تجنيد الشباب لاستهداف الدول العربية.

1- وزير الخارجية الإماراتي: فصل مظلم أسدلت ستاره ثورة ٣٠ يونيو



وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في دبي في 7 يونيو 2017 (أ ف ب)

قال وزير الشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش إن ثورة الشعب المصري في 30 يونيو محطة مهمة في عودة توازن أرض الكنانة، مضيفًا: "فصل مظلم أسدلت ثورة ٣٠ يونيو ستاره".

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2- ترامب لأردوغان: يجب وقف تمويل ودعم الإرهاب



الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن في 12 يونيو 2017 (أ ف ب)

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان سبل حل أزمة النزاع بين الدول العربية وقطر، وقال - خلال اتصال هاتفي - يجب وقف تمويل ودعم الإرهاب.

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3- العبادي: دعوة السيستاني لحمل السلاح أنقذت العراق



رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في بغداد في 2 أبريل 2017 (أ ف ب)

أعرب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الجمعة، عن شكره وامتنانه للمرجع الشيعي الأعلى آية الله العظمى علي السيستاني، لدوره الكبير في عملية استعادة مدينة الموصل، معتبرا أن دعوته لحمل السلاح أنقذت البلاد.

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4- وزير خارجية إيران: حظر السفر الأمريكي من الأعمال العدائية



وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف في برلين في 27 يوييو 2017 (أ ف ب)

انتقد وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف اليوم الجمعة حظر السفر الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الرعايا الإيرانيين، ووصفه بـ" استعراض مخز للاعمال العدائية العمياء".

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5- المتحدث باسم الكرملين: من المرجح أن يلتقي بوتين وأردوغان على هامش قمة الـ20



المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في موسكو في 21 يونيو 2017 (أ ف ب)

أعلن دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان يدرسان عقد لقاء ثنائي على هامش قمة العشرين يومي السابع والثامن من الشهر المقبل في هامبورج.

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6- معارضة قطرية: الدوحة دربت إرهابيين لتنفيذ هجمات في دول عربية



قالت المعارضة القطرية منى السليطي إن قطر استخدمت أموال الشعب القطري في تجنيد الشباب من دول أفريقيا وآسيا بهدف دعم التنظيمات الإرهابية واستهداف الدول العربية.

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7- ترامب: انتهى عصر الصبر في التعامل مع كوريا الشمالية



الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن في 12 مايو 2017 (أ ف ب)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إن عصر الصبر الاستراتيجي في التعامل مع النظام في كوريا الشمالية قد انتهى، مشيرًا إلى أن هذه السياسية قد أثبتت فشلها على مدار سنوات.

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8- لافروف: العلاقات مع واشنطن في وضع غير طبيعي



وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في فنلندا في 4 مايو 2017 (أ ف ب)

وصف وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة بأنها "في وضع غير طبيعي"، مضيفًا: "نرى كيف أن الكثير من البلدان قلقة من هذا الوضع الذي جعل العلاقات بين البلدين مرهونًا بالمواجهات السياسية الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية".

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9- الرئيس الألماني: حرية العقيدة حق غير قابل للمساومة



الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير في فرنسا في 5 أبريل 2017 (أ ف ب)

أدان الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير العنف ضد المسيحيين في الشرق الأوسط. وقال في قداس للاتحاد العالمي للكنائس الإصلاحية في كنيسة "نيكولايكيرشه" بمدينة لايبتسيج الألمانية: "حرية العقيدة حق من حقوق الإنسان غير قابل للمساومة".

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10- آمر القوات الخاصة الليبية :الجيش عازم على اقتلاع الإرهاب من بنغازي



آمر القوات الخاصة الليبية العميد ونيس بوخمادة - أرشيفية

قال آمر القوات الخاصة الليبية العميد ونيس بوخمادة، إن الجيش عازم على اقتلاع الإرهاب والتطرف من بنغازي، في إشارة منه إلى قُرب انتهاء العمليات العسكرية في المدينة.

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