العرب اليوم: تقدم القوات العراقية واشتباكات بالضفة الغربية

مصراوي Masrawy

اعداد - عبدالعظيم قنديل:

مرت الساحة العربية، اليوم الجمعة، بالعديد من الأحداث الهامة والتى كان أهمها اشتباكات عنيفة بالضفة الغربية وانسحاب داعش من مدينة حلب السورية، إضافة إلى تفجير انتحاري بمخيم للاجئين فى لبنان.

1- تنظيم "داعش" ينسحب من محافظة حلب بشكل كامل

معارك بين القوات النظامية وتنظيم داعش في حلب - أرشيفية (أ ف ب)

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقره لندن، انسحاب تنظيم داعش من محافظة حلب السورية بشكل كامل، في ضربة جديدة للتنظيم الذي خسر معقله في الموصل، وبات محاصرا بمدينة الرقة السورية.

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2- القوات العراقية تحرر حي الفاروق الثانية

تقدم القوات العراقية في الموصل اليوم (أ ف ب)

ذكر قائد عسكري عراقي أن قوات في الجيش العراقي أنجزت تحرير حي "الفاروق الثانية" في الساحل الأيمن من الموصل"400 كيلومتر شمالي بغداد".

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3- إصابة شابين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

اشتباكات بين قوات الأمن الاسرائيلي وفلسطينيين بالضفة الغربية اليوم (أ ف ب)

أصيب شابان فلسطينيان بالرصاص الحي وأربعة بالرصاص المطاطي خلال مواجهات اندلعت مع الجيش الإسرائيلي بعد إزالة جرافات إسرائيلية نصبا تذكاريًا لقيادي فلسطيني عسكري في مدينة جنين في الضفة الغربية.

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4- تفجير انتحاري بمخيم للنازحين السوريين

تفجير انتحاري بمخيم للنازحين السوريين - أرشيفية (أ ف ب)

أصيب أربعة عسكريين لبنانيين بجروح طفيفة خلال مداهمة للجيش فجر اليوم الجمعة، في مخيم النور للنازحين السوريين في عرسال شرقي لبنان، عندما فجر انتحاري نفسه.

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5- القبض علي رجال أعمال تونسيين ومصادرة أموالهم

عناصر من الشرطة التونسية - أرشيفية (أ ف ب)

أعلنت لجنة المصادرة التونسية ـ في بيان رسمي عن مصادرة ممتلكات 6 من رجال أعمال وتجار وضابط متقاعد بعد القبض عليهم، وشملت هذه المصادرة كل من رجال الأعمال: حبيب بن عبد القادر حواس وكمال بن عبد الله بن فرج الشملي والصحبي بن محمد بن التومي سعد الله وصلاح الدين بن عبد الحميد الشملي وشكري بن البشير بريري ومبروك بن عبد اللطيف خشناوي وسمير بن منصور بالراشد.

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