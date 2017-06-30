صور| وزير الرياضة يعقد اجتماعا مع لاعبي منتخب السلة قبل بطولة العالم

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عقد المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، اجتماعاً مع لاعبي منتخب مصر لكرة السلة للشباب بحضور محمد عبد المطلب نائب رئيس الاتحاد المصري ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

وتقام بطولة كأس العالم لكرة السلة للشباب تحت 19 عام في مصر، بدايةً من الغد وحتى التاسع من يوليو المقبل.

وطالب وزير الشباب والرياضة اللاعبين ببذل قصارى جهدهم من أجل إسعاد الجماهير التي ستتواجد بكثافة في المدرجات، الكل سيحضر الأجواء قبل المباراة بست ساعات من أجل تقديم مباراة قوية تليق بمنتخب مصر.

وقال خالد عبد العزيز: "عندما كنا لاعبين، كان الجميع يحلم بارتداء قميص منتخب مصر وأن يلعب أمام هذا العدد الكبير من الجماهير، الجميع ينتظر منكم أداء مشرف للبلاد لتكتمل الصورة الجيدة للبطولة.

وأَضاف خالد عبد العزيز "الجماهير المصرية في حاجة إلى شيء يضفي الابتسامة على وجوههم في ظل الظروف الصعبة، تابعت المعسكر الإعدادي الأخير وقدمتم خلاله مباريات قوية، قاتلوا من أجل إسعاد الجماهير التي ستتواجد من أجل تشجيعكم".

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يلعب المنتخب المصري مباراته الأولى في البطولة غداً أمام منتخب بورتوريكو، قبل أن يواجه بعدها المنتخبين الألماني والليتواني.