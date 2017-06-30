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تفاصيل حفل افتتاح كأس العالم للشباب لكرة السلة بالصالة المغطاة

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تفاصيل حفل افتتاح كأس العالم للشباب لكرة السلة بالصالة المغطاة تفاصيل حفل افتتاح كأس العالم للشباب لكرة السلة بالصالة المغطاة

التحرير

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تستعد الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي لاستقبال بطولة كاس العالم لكرة السلة للشباب تحت 19 عاما خلال الفترة، من 1 وحتى 9 يوليو المقبل.

وقال محمد المنشاوي عضو لجنة المراسم والبروتوكول، إن حفل الافتتاح سيحضره عدد من الوزراء على رأسهم شريف اسماعيل رئيس الوزراء وخالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة ووزراء التربية والتعليم والتضامن وعدد من الوزراء.

ويحضر حفل الافتتاح مثلما صرح الشناوي ممثلين عن أندية وعلى رأسهم الأهلي والزمالك والجزيرة والاتحاد بالاضافة لعدد من قدامى اللاعبين الذين مثلوا مصر في البطولات العالمية وممثلي الدول الأجنبية واعضاء مجالس اتحاد كرة السلة السابقين.

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وينطلق حفل الافتتاح الساعة 7.30 مساءً بأغنية ألي يووب لفريق شارموفرز ثم طابور عرض الفرق المشاركة وعددها 16 فريق من مختلف قارات العالم.

وعقب طابور العرض يلقي مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري كلمة ثم كلمة لرئيس اللجنة الفنية للاتحاد الدولي مستر لوجو كوتلييه وكلمة لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.

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