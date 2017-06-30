الأهلي يتوج ببطولة إفريقيا لتنس الطاولة رجال وسيدات

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توج رجال تنس طاولة الأهلي ببطولة إفريقيا للأندية بعد التغلب في المباراة النهائية على «إنبي» بنتيجة 3-1، والتي أقيمت، اليوم الجمعة، على صالة الانبعاث بأغادير.

ومثل الأهلي في مباراة اليوم أمام فريق إنبي كل من السيد لاشين وعمر عصر والنيجيري أرونا كوادري.

وكان فريق رجال الأهلي قد احتل صدارة المجموعة الأولى في البطولة بعد أن حقق فوزين متتالين على فريقي «cafc» المغربي وسيشيليز من سيشيل.

وتغلب رجال الأهلي في الدور ربع النهائي على فريق أكوا المغربي، ثم فاز في مباراة نصف النهائي على فريق «rc arabaa» الجزائري.

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كما توج سيدات تنس طاولة الأهلي بلقب بطولة إفريقيا للأندية بعد أن حقق الفريق الفوز على canaan queen النيجيري في المباراة النهائية بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الجمعة، على صالة الانبعاث بأغادير.

ومثل الأهلي في المباراة أمام فريق canaan queen النيجيري، كل من الرومانية دانييلا دودين ويسرا أشرف ودينا مشرف.

وكان فريق سيدات تنس طاولة قد تصدر المجموعة الأولى في البطولة التي تضم "rbm" المغربي والبنك التجاري الإثيوبي، ثم الفوز على فريق acb الجزائري في الدور نصف النهائي.