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رويترز: الخطوط الجوية البريطانية ستستخدم طائرات قطرية أثناء إضراب أطقم الضيافة

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مصراوي Masrawy

رويترز: الخطوط الجوية البريطانية ستستخدم طائرات قطرية أثناء إضراب أطقم الضيافة

11:04 م الجمعة 30 يونيو 2017

رويترز: الخطوط الجوية البريطانية ستستخدم طائرات قطرية أثناء إضراب أطقم الضيافة


بروكسل - (رويترز):
قال رئيس مجموعة "آي إيه جي" - الشركة الأم للخطوط الجوية البريطانية، الخميس، إن الشركة ستستخدم طائرات وأطقما لنقل جميع ركابها إلى وجهاتهم أثناء إضراب مزمع لأطقم الضيافة يستمر أسبوعين.

ومن المنتظر أن يبدأ إضراب أطقم الضيافة على طائرات الخطوط الجوية البريطانية، غدًا السبت.

وقدمت الخطوط الجوية البريطانية بالفعل طلبا إلى هيئة الطيران المدني في بريطانيا لاستخدام تسع طائرات إيرباص إيه320 أو إيه321 مسجلة في قطر في الفترة من الأول إلى السادس عشر من يوليو تموز.

وقال ويلي ووالش رئيس (آي إيه جي) إن الخطة ستمضي قدمًا.

وأبلغ ووالش الصحفيين في بروكسل، الخميس، عندما سئل عما إذا كان الطلب لاستخدام الطائرات قد نجح: "سيسعدني أن أقول إن تلك الطائرات ستطير وإن جميع ركاب الخطوط الجوية البريطانية الذين حجزوا تذاكر للسفر معنا على مدى الأسبوعين القادمين سيجري نقلهم جوًا".

ولم تؤكد هيئة الطيران المدني الموافقة على طلب الخطوط الجوية البريطانية وقالت إنها لا تزال تنظر فيه.

وقال متحدث باسم الهيئة: "وزارة النقل بالمملكة المتحدة ستوافق على الطلب أو ترفضه مع أخذ نصيحة هيئة الطيران المدني في الاعتبار".

وتوجد روابط وثيقة بالفعل بين الخطوط الجوية البريطانية والخطوط الجوية القطرية التي تملك حصة قدرها 20 %في مجموعة (آي إيه جي).

 

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