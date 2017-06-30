مجموعة الزمالك| التعادل يحسم موقعة اتحاد العاصمة وأهلي طرابلس

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حسم التعادل الإيجابي، مباراة أهلي طرابلس الليبي مع نظيره اتحاد العاصمة الجزائري بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم الجمعة، على ملعب الطيب المهيري، ضمن مباريات الجولة الخامسة، من المجموعة الرابعة، ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

تقدم فريق اتحاد العاصمة في الدقيقة 16 عن طريق اللاعب شافعي فاروق، قبل أن يضيف الأهلي هدف التعادل في الدقيقة 38 عن طريق اللاعب أنيس محمد سالتو.

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كما أهدر الفريق الليبي ركلة جزاء في الدقيقة الـ49 من خلال اللاعب سامح الدربالي.

وبتلك النتيجة يرفع اتحاد العاصمة رصيده إلى النقطة الثامنة في المركز الأول، فيما وصل ايضًأ أهلي طرابلس إلى النقطة الثامنة في المركز الثاني، بينما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 5 نقاط.