صحيفة: صفقة انتقال «فيراتي» إلى برشلونة مهددة بالفشل

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كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية، اليوم الجمعة، أن نادي برشلونة الإسباني قد يفشل في التعاقد مع الإيطالي ماركو فيراتي لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذلك بعد أن تجمدت مفاوضات برشلونة مع باريس سان جيرمان فى الأيام الأخيرة من أجل صفقة فيراتى، بعدما رفض الفريق الفرنسى كل العروض المقدمة للبارسا لضم لاعب الوسط الإيطالى، وكان آخرها مقابل 80 مليون يورو.

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على الجانب الأخر، صرح القطري ناصر الخليفي مالك النادي من قبل أن فيراتي ليس للبيع نهائيًا، وأكد أنه رافض تمامًا فكرة بيع اللاعب إلى أي نادي أيًا كانت القيمة المالية.