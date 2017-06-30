أخبار عاجلة

لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل -
الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي -
جامعة أسوان تطلق "قافلة الخير" إلى شلاتين.. الثلاثاء المقبل -
هدية جديدة من محافظ الدقهلية لـ "عجوز العربة" -
جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين -
بالصور.. تشكيل مجالس شبابية لمعاونة الأجهزة التنفيذية بكفر الشيخ -
أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة -
كندية تعثر على خاتمها الماسي الضائع منذ 13 سنة في "جزرة" -
سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم الملف الليبي -
رئيس تشاد يُعفي رجال الأعمال المصريين من تأشيرة الدخول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

صحيفة: صفقة انتقال «فيراتي» إلى برشلونة مهددة بالفشل

Google+ Print
صحيفة: صفقة انتقال «فيراتي» إلى برشلونة مهددة بالفشل صحيفة: صفقة انتقال «فيراتي» إلى برشلونة مهددة بالفشل

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية، اليوم الجمعة، أن نادي برشلونة الإسباني قد يفشل في التعاقد مع الإيطالي ماركو فيراتي لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذلك بعد أن تجمدت مفاوضات برشلونة مع باريس سان جيرمان فى الأيام الأخيرة من أجل صفقة فيراتى، بعدما رفض الفريق الفرنسى كل العروض المقدمة للبارسا لضم لاعب الوسط الإيطالى، وكان آخرها مقابل 80 مليون يورو.

شاهد أيضا

على الجانب الأخر، صرح القطري ناصر الخليفي مالك النادي من قبل أن فيراتي ليس للبيع نهائيًا، وأكد أنه رافض تمامًا فكرة بيع اللاعب إلى أي نادي أيًا كانت القيمة المالية.  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل

لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل

الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي

الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي

رئيس تشاد يُعفي رجال الأعمال المصريين من تأشيرة الدخول

رئيس تشاد يُعفي رجال الأعمال المصريين من تأشيرة الدخول

الخارجية تدين حادث الدهس في برشلونة

الخارجية تدين حادث الدهس في برشلونة