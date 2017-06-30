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بالصور- بعد حريق التهم أحد طوابقه.. إخلاء عقار بالإسكندرية من سكانه

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مصراوي Masrawy

بالصور- بعد حريق التهم أحد طوابقه.. إخلاء عقار بالإسكندرية من سكانه

10:31 م الجمعة 30 يونيو 2017

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الإسكندرية - محمد عامر:
تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من السيطرة على حريق اندلع، مساء اليوم الجمعة، في محل بعقار بشارع باب الكراسته، وذلك دون حدوث إصابات.

فيما قرر حي الجمرك إخلاء العقار الواقع به المحل من السكان دون المنقولات لحين عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط للتأكد من سلامته.

تلقى قسم شرطة اللبان بلاغًا بنشوب حريق بمحل "بازار" بعقار بشارع باب الكراسته، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق حيث تمت السيطرة على النيران وإخمادها.

ومن جانبه، قال اللواء محمد عقل، رئيس حي الجمرك، إن الحريق لم يسفر عن حدوث خسائر أو إصابات، لافتًا إلى قطع المرافق عن العقار وتحرير محضر بالواقعة.

وأضاف رئيس الحي أن محضر إخلاء إداري للسكان حرر دون المنقولات لحين عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للتأكد من سلامة العقار.

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