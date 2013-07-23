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مريض نقل الوجه يتم إيقاظه بعد يومين

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مريض نقل الوجه يتم إيقاظه بعد يومين مريض نقل الوجه يتم إيقاظه بعد يومين

قالت رئيسة قسم جراحة التجميل فى المستشفى التابع لكلية الطب بجامعة البحر المتوسط، الدكتورة "أوزلنان أوزقان"، إن المريض "رجب سرت" الذى أجريت له خامس جراحة نقل وجه فى تركيا، يتم إبقاؤه تحت التخدير تخوفا من قيامه بحركات رأس حادة، مضيفة أنه من المخطط أن يتم إيقاظ سرت بعد يومين.

وأضافت أوزقان فى تصريحات للصحفيين، أن الانتفاخات فى وجه سرت بدأت تتراجع، وأن وضعه الصحى العام جيد جدا، وأشارت أوزقان إلى أن بإمكان سرت الآن أن يحرك وجهه يمينا ويسارا، ولكنه لن يتمكن من استخدام فكه قبل 4 أشهر، ولن يعود فكه إلى الوضع الطبيعى قبل عام، ما سيجبره على تناول السوائل فقط لفترة طويلة.

وأفادت أوزقان بأنهم أجروا للمريض عملية نقل فك تعتبر الثانية التى تجرى فى العالم، وفقا لمعلوماتها، حيث أجريت العلمية الأولى فى الولايات المتحدة، ولم تتضح نتائجها بشكل كامل بعد.

وكان الفريق الطبى التركى التابع لمستشفى جامعة البحر الأبيض، بقيادة عضو هيئة تدريس فى قسم جراحة التجميل والترميم، الطبيب "عمر أوزقان"، قد أجرى فى الثامن عشر من الشهر الجارى، عملية نقل وجه السائح البولندى "أندريه كوجزا"، المتوفى نتيجة سكتة دماغية، إلى الشاب التركى "رجب سرت"، الذى سبق أن تعرض لإصابة فى وجهه عام 2007، وتضمنت العملية نقل للفك الأسفل والأعلى، إضافة للأنف.

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مصر 365