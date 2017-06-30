الداخلية: تدعيم مديرية أمن الجيزة بسيارات ترحيلات جديدة بكاميرات مراقبة
الداخلية: تدعيم مديرية أمن الجيزة بسيارات ترحيلات جديدة بكاميرات مراقبة
10:13 م الجمعة 30 يونيو 2017
كتب - محمد الصاوي:
قال مصدر أمني بوزارة الداخلية، إن الوزارة قامت بتدعيم مديرية أمن الجيزة، بسيارات الترحيلات الجديدة مصرية التصنيع والمزودة بكاميرات المراقبة، وذلك كبديل لسيارات "البوكس المتهالكة" للارتقاء بالأداء الشرطي وتسهيل عملية نقل المتهمين.
وأفاد المصدر، -الذي فضل عدم ذكر اسمه- لمصراوي، اليوم الجمعة، بأن السيارة مُجهزة بحجز مُتنقل وكاميرات مراقبة داخلية وخارجية، وتم تعميم السيارات على كل أقسام ومراكز الشرطة في الجيزة، مُشيرًا إلى أنه جاري تعميم تلك السيارات على باقي المديريات على مستوى الجمهورية.
وأوضح المصدر، بأن غرفة الاحتجاز في السيارة تتسع لحمل 6 أفراد؛ ومزودة بأحدث الوسائل والمعدات التكنولوجية ووسائل الاتصال والربط، مضيفًا بأن منظومة كاميرات المراقبة بها متطورة لرصد الحالة الأمنية وتوثيقها على الطرق والمحاور الرئيسية ولتحديد أرقام السيارات والتعرف على اللوحات المطلوب ضبطها.
وأشار المصدر، إلى أنه تم تدريب عدد من الضباط والأفراد بمديرية أمن الجيزة، للتعامل مع تلك السيارات.
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