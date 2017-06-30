فيديو| مكرم محمد أحمد: 30 يونيو أنقذت مصر من الحرب الأهلية

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قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن ثورة 30 يونيو تعد بمثابة لحظة ميلاد أمة بأكملها، ولولاها لدخلت البلاد في نفق مظلم ومخيف، مؤكدًا أن الإخوان عندما وضعوا أيديهم على مصر اعتقدوا أنهم سيحكمونها ألف عام.

وأضاف الكاتب الصحفي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "تغطية خاصة"، المذاع على قناة "دى ام سى"، اليوم الجمعة، أن الشعب المصري أدرك جيدًا معني حكم جماعة الإخوان، والذي كان يسعى لتشوية الجيش وإدخال الدولة في حرب أهلية، ووضع الإعلاميين والسياسين على أعمدة الإنارة والتخلص منهم.



وأكد أن جماعة الإخوان مصر كانت بالنسبة لهم فرصة العمر والتاريخ، لكن من المستحيل أن تظهر جماعة الإخوان قبل 50 عامًا.