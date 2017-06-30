فيديو| النمنم: 30 يونيو جاءت للدفاع عن هوية المجتمع ضد الإخوان

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال حلمى النمنم، وزير الثقافة، إن ثورة 30 يونيو جاءت للدفاع عن هوية المجتمع ضد جماعة الإخوان، مضيفًا أن استنفار المصريين في ذلك اليوم جاء ضد جماعة حاولت تقسيم الدولة المصرية.

وأضاف النمنم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "تغطية خاصة"، المذاع على قناة "دى إم سى"، اليوم الجمعة، أن ثورة 25 يناير قامت ضد نظام شاخ أراد توريث السلطة، فالأهداف والمخاطرة كانت محددة، بينما ثورة 30 يونيو كانت المخاطر أشد.

شاهد أيضا

وأشار الوزير إلى أن جماعة الإخوان أردات تحويل مسار الدولة من وطنية مدنية إلى لا دولة، وتكوين مجموعة طوائف ومليشيات.