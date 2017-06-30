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فيديو| سلامة عن متحدث الحكومة: «معندوش معلومة وجاي يدردش وخلاص»

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فيديو| سلامة عن متحدث الحكومة: «معندوش معلومة وجاي يدردش وخلاص» فيديو| سلامة عن متحدث الحكومة: «معندوش معلومة وجاي يدردش وخلاص»

التحرير

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قال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن حكومة شريف إسماعيل، حتى الآن تتحرك في إطار مغلق، ويجب عليها الخروج للشعب ويكون لديها سعة صدر وتتحمل وجهات النظر الآخرى.

وأضاف سلامة، خلال لقائه في برنامج "تغطية خاصة" المذاع على قناة "DMC" :"بعد 25 يناير حدث نوع من استهداف للمؤسسات وحصار لبعض الوزارات بالإضافة إلى مدينة الإنتاج الإعلامي ودار القضاء العالي"، مضيفا أن الصحافة والإعلام كانت ضمن المؤسسات المستهدفة لانها عقل للأمة".

وطالب النقيب بأن يكون للحكومة تواصل مع الصحفيين والإعلام، موضحا أن أشرف سلطان، المتحدث الإعلامي للحكومة لا يتكلم عن شيء.

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وقال سلامة: "ما عندوش معلومة، وهو جاي عشان يدردش مع الصحفيين وخلاص، وهذا أمر لا يجوز على وجه الإطلاق". 

وتابع:" كانت محاصرة قبل 30 يونيو بفكرة "التفتيت"، الصحافة والإعلام أديرت بقسوة من قبل الإخوان"، مشيرا إلى أن الإخوان سعت لتكذيب الصحافة والإعلام لهز ثقة الشعب من أجل مصالحهم الشخصية من خلال خطة استراتيجية

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التحرير

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