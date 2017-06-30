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فيديو| طنطاوي لـ«السيسي»: «الشارع يغلي.. الشعب مش هيطول باله كتير»

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فيديو| طنطاوي لـ«السيسي»: «الشارع يغلي.. الشعب مش هيطول باله كتير» فيديو| طنطاوي لـ«السيسي»: «الشارع يغلي.. الشعب مش هيطول باله كتير»

التحرير

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هاجم الإعلامي مجدي طنطاوي، الحالية بسبب قرار رفع المحروقات والغاز الطبيعي، موضحًا: «أنا مع الحكومة في استخدام المشرط في علاج الاقتصاد الضعيف الذي تعاني منه الدولة، ومع  أن الفقير يجب أن يصبر حتى تدور عجلة التنمية، ولكني ضد صمت الحكومة عن الأغنياء والذين سرقوا الوطن».

 وأضاف طنطاوي، خلال لقائه مع الإعلامي ممتاز القط، في برنامج «حكاية شعب»، المذاع على قناة «العاصمة»: «أنا ضد ترك الذين سرقوا ومازالوا يسرقون الوطن، ونضع أيدينا في جيب المواطن الغلبان..الشارع يغلي وأصبح يتألم ويصرخ من ثورة 30 يونيو، الشعب المصرى مش هيطول باله كتير».

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وتابع:«أنا مش جاي عشان أطبل، ولكني أقول لرئيس الجمهورية وحكومته: الشعب يغلي، الهوة بين الفقراء والأغنياء أصبحت كبيرة، حد حد يزود البنزين للفقير 150 قرش ويزوده للغنى 25 قرش، هو ده منطق».

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التحرير

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