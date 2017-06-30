فيديو| مكرم محمد أحمد: يكفي تاريخ السيسي مجدًا أنه وقف مع الشعب

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قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن ما فعل الرئيس عبد الفتاح السيسي في 30 يونيو، يكفي تاريخه مجدًا أنه وقف مع الشعب المصري ضد جماعة الإخوان في هذا اليوم، مؤكدًا أن الشعب المصري ما زال يثق في رئيسه، ويتحمل ويصبر حتى نخرج من عنق الزجاجة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "تغطية خاصة"، المذاع على قناة "دى إم سى"، اليوم الجمعة، أن الشعب المصري يتحمل مع السيسي كل الظروف الصعبة لأنه يدرك جيدًا أن بديله هو عودة جماعة الإخوان، مشيرًا إلى إنه لولا انجازات السيسي في فترة حكمه لكانت الحياة مرة وصعبة للغاية.

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وأوضح، أن إرادة السيسي تستهدف الإصلاح من الجذور وخارطة الإصلاح واضحة ومحددة ونجنى الاَن بشاراتها.