فيديو| التلاوي: «المرأة المصرية تحملت سنة سوداء في حكم الإخوان»

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قالت السفيرة ميرفت التلاوي، مدير منظمة المرأة العربية، إن المرأة المصرية تحملت سنة سوداء خلال فترة حكم جماعة الإخوان المسلمين.

وأضافت التلاوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "تغطية خاصة"، المذاع على قناة "دى إم سى" : "المرأة لها لها دور مؤثر في الإطاحة بالجماعة خلال ثورة 30 يونيو".

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وتابعت:"المرأة المصرية لا تزال تواجه العديد من المصاعب والمشكلات في حياتها الأسرية والعمل بسبب الموروثات الخاطئة وعدم تجديد الخطاب الديني"، مطالبة بوجود تشريع قانوني جديد لتغليظ العقوبة على الأئمة المهاجمين لحرية وحقوق المرأة".