بالفيديو| السفير المصري يرحب ببعثة الزمالك في زيمبابوي

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رحب السفير المصري في زيمبابوي مؤيد الضلعي ببعثة فريق الزمالك والصحفيين المرافقين للفريق، من أجل مواجهة كابس يونايتد، المقرر لها بعد غدًا الأحد، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وقال الضلعي إن اليوم هو أول تدريبات الفريق على ملعب انترناشيونال سكول بهراري، وذلك عقب الحصول علي موافقتهم باستقبال الزمالك عقب قرار نقل التدريبات.

وأكد مؤيد الضلعي أن الجمهور الزيمبابوي يمتاز بالاحترام ولا ينجرف إلى إحداث المشاكل، وسيقوموا بالحضور للقاء من أجل الاستمتاع بالفريقين.

وواصل أن نادي كابس يونايتد سيقوم بتخفيض ثمن التذكرة، من 5 دولارات إلى 3 دولارات لضمان حضور أكبر عدد من الجماهير.

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وشدد السفير المصري على أنه سيتم توزيع بعض التذاكر، على الجالية المصريه وأسرهم، حيث تم الاتفاق مبدئيًا على الحصول على مائة تذكرة، وفي انتظار الاجتماع الفني لتحديد العدد النهائي.

واختتم الضلعي أن هناك اتصالات دائمة بين هاني زادة عضو المجلس، ورئيس البعثة مع رئيس النادي للاطمئنان على الفريق‫، مؤكدًا أنه لم يسعده الحظ في الاتصال مع مرتضى منصور.