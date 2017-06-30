مرتضى منصور يرفع رواتب موظفين الزمالك بعد غلاء الأسعار

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أصدر مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك قرارًا اليوم الجمعة، بزيادة رواتب الموظفين والعاملين في النادي 250 جنيهًا لمواجهة الغلاء في الأسعار.

ويأتي ذلك بعد قرار مجلس الوزراء صباح أمس الخميس زيادة أسعار البنزين ومواد الطاقة وهو ما ترتب عليه زيادة أسعار المواصلات والحمل الملقى على كاهل العاملين.

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وتوجه عدد من الموظفين والعاملين في النادي إلى مكتب منصور من أجل توجيه الشكر له على هذا القرار وأكد لهم أنه سيقوم خلال الفترة المقبلة بإعادة النظر في رواتب جيع العاملين وزيادة من يستحق.