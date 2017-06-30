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صندوق الضيافة مؤشر لاستمرار أوزيل في الأرسنال

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صندوق الضيافة مؤشر لاستمرار أوزيل في الأرسنال صندوق الضيافة مؤشر لاستمرار أوزيل في الأرسنال

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ذكرت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، أن الألمانى مسعود أوزيل صانع ألعاب نادي أرسنال الإنجليزي، أعطى مؤشرًا واضحًا لنيته فى تجديد تعاقده مع الجانرز، بعد أن جدد حجز مكانه الذى يدعى "صندوق الضيافة" فى ملعب الإمارات.

وأعطى مستشاري صانع الألعاب الألمانى، انطباعًا بأن مطلبهم للموسم المقبل، هو تقدم مستوى والصعود لدوري الابطال، مما يُلمح أيضا لنيته فى البقاء والحرص على رفع مستوى الفريق.

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وصندوق الضيافة هو مكان مخصص لكبار الزوار ورجال الأعمال يمكنهم من متابعة المباريات فى الملعب من حجرة منعزلة بعيدا عن باقى أفراد الجمهور.

157532-صندوق-الضيافة-بملعب-أرسنال

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