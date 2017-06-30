أخبار عاجلة

لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل -
الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي -
جامعة أسوان تطلق "قافلة الخير" إلى شلاتين.. الثلاثاء المقبل -
هدية جديدة من محافظ الدقهلية لـ "عجوز العربة" -
جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين -
بالصور.. تشكيل مجالس شبابية لمعاونة الأجهزة التنفيذية بكفر الشيخ -
أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة -
كندية تعثر على خاتمها الماسي الضائع منذ 13 سنة في "جزرة" -
سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم الملف الليبي -
رئيس تشاد يُعفي رجال الأعمال المصريين من تأشيرة الدخول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

وصول جثمان منفذ اعتداء برلين إلى تونس

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وصول جثمان منفذ اعتداء برلين إلى تونس

09:19 م الجمعة 30 يونيو 2017

وصول جثمان منفذ اعتداء برلين إلى تونس

تونس - (د ب أ):
أكد مسؤول بالحكومة التونسية وصول جثمان أنيس العمري، منفذ اعتداء الدهس الإرهابي في برلين إلى تونس، الجمعة.

وأوضح المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة الأنباء الألمانية أن جثمان العمري وصل بعد ظهر اليوم إلى مطار تونس قرطاج الدولي.

وكانت عائلة العمري في انتظار جثمانه لاستلامه في المطار، ولكن تم إحالته أولا إلى مستشفى شارل نيكول بالعاصمة لتشريح الجثة.

ويتوقع دفن العمري غدا السبت، في مسقط رأسه بالوسلاتية التابعة لولاية القيروان (وسط تونس)، حسبما أفاد مصدر قريب من العائلة.

وكانت عائلة العمري طالبت السلطات التونسية بترحيل جثة ابنها لدفنه بتونس بعد الاعتداء الذي نفذه بشاحنة، وأسفر عن مقتل 12 شخصًا دهسًا في سوق عيد الميلاد ببرلين في ديسمبر الماضي، قبل أن تقتله الشرطة أثناء محاولته الفرار في مدينة ميلانو يوم 23 من الشهر ذاته.

ويبدو أن هناك عقبات بيروقراطية كانت تعترض استقدام جثة العمري، ترتبط بتغطية تكاليف جلبها ومدة الاحتفاظ بها منذ تاريخ الوفاة.

وقال المسؤول في وزارة الخارجية التونسية بوراوي ليمام لوكالة الأنباء الألمانية، الجمعة: "طلبت العائلة استلام الجثة، وهي التي تكفلت بترحيلها من إيطاليا".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مستشار بالحكومة التونسية: حادث الطعن في نابل لا يقلل من استقرار المناطق السياحية

    مستشار بالحكومة التونسية: حادث الطعن في نابل لا يقلل من استقرار المناطق

    أخبار
  • الشرطة البريطانية: ضحية هجوم مسجد لندن مات متأثرا بعدة إصابات

    الشرطة البريطانية: ضحية هجوم مسجد لندن مات متأثرا بعدة إصابات

    أخبار
  • بعد دهس المُصلين في لندن.. إشادات بالهجوم ودعوات للمزيد على فيسبوك

    بعد دهس المُصلين في لندن.. إشادات بالهجوم ودعوات للمزيد على فيسبوك

    أخبار
  • مسجد فينسبري بارك: قصة نجاح لمسلمي بريطانيا

    مسجد فينسبري بارك: قصة نجاح لمسلمي بريطانيا

    أخبار

إعلان

e7bc4caad2.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
جامعة أسوان تطلق "قافلة الخير" إلى شلاتين.. الثلاثاء المقبل

جامعة أسوان تطلق "قافلة الخير" إلى شلاتين.. الثلاثاء المقبل

هدية جديدة من محافظ الدقهلية لـ "عجوز العربة"

هدية جديدة من محافظ الدقهلية لـ "عجوز العربة"

جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين

جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين

بالصور.. تشكيل مجالس شبابية لمعاونة الأجهزة التنفيذية بكفر الشيخ

بالصور.. تشكيل مجالس شبابية لمعاونة الأجهزة التنفيذية بكفر الشيخ