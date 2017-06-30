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صور| محافظ البحيرة ومدير الأمن يشهدان الاحتفال بذكرى 30 يونيو

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شهدت ناديه عبده، محافظ البحيرة، اليوم الجمعة، الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، في ميدان جلال قريطم، بمدينة دمنهور، وذلك برفقة اللواء علاء الدين شوقي، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، اللواء السيد سعيد، السكرتير العام المساعد، اللواء عبد العزيز خضر، نائب مدير الأمن، رؤساء المدن، القيادات التنفيذية والأمنية، وعدد من الأهالي.

بدأ الاحتفال بالسلام الجمهوري، ثم استعراض طابور العرض لموسيقى الشرطة، وتم تقديم العروض الفنية والأغاني الوطنية لفريق كورال الشباب والرياضة وفرقة البحيرة للفنون الشعبية والموسيقى النحاسية للشرطة، وتم مرور سيارات إذاعة الأغاني الوطنية.

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