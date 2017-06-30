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تحويل 4 سيارات خالفت التعريفة الجديدة للنيابة

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تحويل 4 سيارات خالفت التعريفة الجديدة للنيابة تحويل 4 سيارات خالفت التعريفة الجديدة للنيابة

التحرير

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أمر الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، بتحويل 4 سيارات أجرة خالفت تعريفة الركوب الجديدة، إلى نيابة المرور لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاها، وذلك بعد رصد مخالفتهم من قبل غرفة عمليات وفرق المتابعة، التي أمر المحافظ بتشكيلها لمنع التلاعب في الأسعار من قبل السائقين.

وأعلن سلطان عن أنه تم تخصيص مفتشين للمتابعة والرقابة على المواقف المختلفة، للتأكد من مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وعدم وجود أي تجاوزات في ذلك، مشيرا إلى أن غرفة العمليات الطارئة منعقدة برئاسته على مدار الساعة، لمتابعة الموقف لحظة بلحظة.

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كانت فرق المتابعة بالمحافظة رصدت السيارات المخالفة الآتية: وهي أرقام "س ج ر 9835"، "س ج ر 9376"، "س ف ر 2175"، و"س ص ر 9438"، وذلك بموقف "العامرية- الموقف"، إذ تبين عدم التزام السائقين بالتعريفة، وتحميل الركاب بـ4 جنيه بدلا من 3.50 جنيه.

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