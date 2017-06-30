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صور| تسعيرة جديدة في مواقف الإسكندرية.. وشن حملات مرورية

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صور| تسعيرة جديدة في مواقف الإسكندرية.. وشن حملات مرورية صور| تسعيرة جديدة في مواقف الإسكندرية.. وشن حملات مرورية

التحرير

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قرر الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، وضع بانرات كبيرة الحجم داخل المواقف مدون عليها بيان كامل بتعريفة التسعيرة الجديدة الخاصة بالخطوط التابعة للموقف، وموضح عليها أرقام تليفونات غرفة عمليات المحافظة وإدارة المواقف للإبلاغ عن أي شكوى.

وشدد سلطان، في بيان له، اليوم الجمعة، على ضرورة تكثيف الحملات المرورية وتشديد الرقابة والمتابعة المستمرة، للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الأجرة المقررة وعدد الركاب وعدم تقسيم خط السير الواحد إلى عدة مراحل، إضافة إلى المخالفات الأخرى.

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة منعقدة على مدار اليوم بحضور اللواء أحمد متولي، سكرتير عام المحافظة، اللواء هشام شاري، السكرتير العام المساعد، وجميع الجهات المعنية.

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وأشار إلى أنه سيتم توقيع غرامة مالية كبيرة على السائقين المخالفين، مع سحب رخصتهم وإيقافهم عن العمل وسحب رخصة السيارة ووقفها عدة أشهر وتحويل جميع المخالفين للنيابة العامة.

وعززت إدارة مرور الإسكندرية حملاتها بالموقف الجديد، اليوم، بحضور مدير إدارة المرور وضباط مباحث المرور، وتم التشديد على سائقي الخطوط المختلفة بعدم التلاعب في التعريفة الجديدة أو استغلال المواطنين، منعا لتعرضهم للمسائلة القانونية، وإلا سيتم توقيع أقصى العقوبات على جميع المخالفين.

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التحرير

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