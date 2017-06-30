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محافظ الدقهلية يتفقد موقف طلخا: سحب رخص السائقين المخالفين للتعريفة

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محافظ الدقهلية يتفقد موقف طلخا: سحب رخص السائقين المخالفين للتعريفة محافظ الدقهلية يتفقد موقف طلخا: سحب رخص السائقين المخالفين للتعريفة

التحرير

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تفقد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، موقف طلخا الجديد للوقوف على مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة التي أقرتها المحافظة بعد قرار بزيادة المنتجات البترولية.

رافق المحافظ، خلال جولته اللواء فايز شلتوت، السكرتير العام للمحافظة، والعميد ممدوح الحصي، مدير إدارة مرور الدقهلية، والمقدم دكتور شريف شعيشع، مدير مباحث المرور، والمهندس هاشم عبدالوهاب، رئيس مركز
ومدينة طلخا.

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وشدد المحافظ، على السائقين بضرورة الالتزام بالتعريفة التي تم إقرارها مطالبا مدير إدارة المرور ورئيس مباحث المرور بشن حملات مستمرة على جميع مواقف سيارات السرفيس والأجرة لمتابعة الالتزام بتطبيق التعريفة وسحب تراخيص السيارات التي يتلاعب سائقيها بالأجرة.

وألتقى الشعراوي ، بعدد من المواطنين داخل الموقف وطالبهم بسرعة الإبلاغ في حال وجود تجاوزات من قبل أي سائق تجاه الأجرة المقررة، مؤكدا أنه لن يسمح باستغلال السائقين ورفع أسعار الأجرة موجها رئيس مركز ومدينه طلخا بتوفير قطعة ارض فضاء لعمل منطقة خدمات خاصة بالموقف وزيادة الإنارة وتركيب لمبات ليد وعمل تند ودهانات
للموقف ليعود له الشكل الحضاري.

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التحرير

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