أحمد جمال يحيي حفل "مستقبل وطن" بذكرى ثورة 30 يونيو بـ"عابدين"

القاهرة- (أ ش أ):

تصوير - محمود بكار:

أحيا الفنان الشاب أحمد جمال، الجمعة، أولى فقرات الاحتفالية التي ينظمها حزب مستقبل وطن أمام قصر عابدين بوسط القاهرة في الذكرى الرابعة لثورة 30 يونيو، باعتباره أحد الأحزاب التي تأسست بعد الثورة، وحصل على ثاني أكبر كتلة برلمانية داخل أول مجلس نواب منتخب عقب الثورة، وذلك بحضور آلاف المواطنين وعدد من أعضاء مجلس النواب والسياسيين وقيادات الحزب.

وبدأ أحمد جمال، بأغنية "اضحكي" التي لاقت تجاوبا كبيرًا من الحاضرين في الاحتفال، كما قدم عدد من أحدث أغانيه الشبابية والوطنية.

يذكر أن أحمد جمال سبق وأن شارك في العديد من الاحتفالات الرسمية للدولة المصرية وأبرزها مشاركته في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة.

وتأتي الاحتفالية في أجواء تعيد إلى الأذهان مشاهد ثورة الـ 30 من يونيو، حيث نصب حزب مستقبل وطن منصة عملاقة مزودة بأجهزة إضاءة ملونة مخصصة للاحتفالات وسماعات صوت عملاقة ومنتشرة في مختلف أرجاء الصوان الممتد على إجمالي مساحة الحديقة المقابلة لقصر عابدين ويتواجد على المنصة آلات موسيقية للفرق والمطربين المقرر مشاركتهم في الاحتفال.

ويحظى الاحتفال بمستوى عال من التأمين، حيث تم إغلاق الطرق المحيطة بقصر عابدين وتحديد مدخل وحيد للاحتفالية، وفي هذا المدخل ينتشر عدد من شباب حزب مستقبل وطن للتأكد من هوية المشاركين قبل مرورهم عبر 5 بوابات إليكترونية لكشف المعادن والمواد الخطرة، منها بوابتين مخصصتين للسيدات فقط.

وعقب عبور البوابة الإليكترونية، يتولى مجموعة من الشباب بالتعاون مع إحدى شركات الأمن الخاصة تفتيش المشاركين زيادة في التأمين، ثم يتم التأكد مرة أخرى من هوية المشاركين لتوجيهم إلى المكان المخصص للجمهور. كما تنتشر قوات الأمن في الشوارع المحيطة بقصر عابدين.