التعادل الإيجابي يحسم مباراة «سموحة وزيسكو» بالكونفيدرالية

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حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، مباراة سموحة مع نظيره زيسكو الزامبي، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة، على ملعب برج العرب، ضمن مباريات الجولة الخامسة، من المجموعة الثالثة، من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

تقدم الضيوف في الدقيقة الـ84 عن طريق لاعب سموحة بالخطأ في مرماه، ثم تعادل صاحب الأرض في الدقيقة الأخيرة من المباراة من خلال ركلة جزاء أحرزها اللاعب بانو دياوار.

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وبتلك النتيجة يرفع سموحة رصيده إلى 5 نقاط في المركز الأخير، فيما رفع زيسكو رصيده إلى 7 نقاط ليصعد إلى المركز الثاني ويتساوى مع فريق هلال الأبيض صاحب المركز الأول في عدد النقاط.