صورة| ليفربول يبدأ في بيع قميص «صلاح» بالعربي

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قام نادى ليفربول الإنجليزى، بالإعلان عن بدء بيع القميص الخاص بالنجم المصرى محمد صلاح، الذى يحمل الحروف العربية فى المتاجر الخاصة بالفريق، قبل إنطلاق الموسم الجديد من البريميرليج.

كما ذكر الموقع الرسمى لنادى ليفربول، أنه تقرر طرح قميصى الفريق الأول والثانى التى تحمل الرقم 11 مع الحروف العربية فى متاجر النادى، حيث يصل سعر الواحد منها إلى 65 جنيها إسترلينيا أى ما يعادل 1500 جنيه مصرى.

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يذكر أن ليفربول نجح في التعاقد مع صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادمًا من روما الإيطالي، كأغلى صفقة في تاريخ النادي الإنجليزي، والمحترفين العرب.