ميسي يقدم الهدايا لضيوفه ويطالبهم بالتبرع لجمعيته الخيرية

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كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية أن النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي سيقدم هدايا لضيوفه خلال حفل زفافه اليوم على صديقته أنتونيلا روكوزو عند وصولهم إلى الفندق الذي يقام به الحفل.

وذكرت الصحيفة أن العروسان للضيوف خدمة تصفيف شعر مجانية للرجال والنساء وعلبة تحتوي على زجاجة نبيذ وبعض أشهر أنواع الحلوى فى أمريكا الجنوبية ورسالة شكر على حضورهم الحفل.

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وطلب ميسي وأنتونيلا من المدعوين خلال بطاقة الدعوى عدم إحضار أو تقديم أي هدايا ويمكنهم تقديم التبرعات لمؤسسة «ميسي الخيرية»، التي تساهم في تأمين التعليم والرعاية الصحية للأطفال الفقراء.