أخبار عاجلة

لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل -
الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي -
جامعة أسوان تطلق "قافلة الخير" إلى شلاتين.. الثلاثاء المقبل -
هدية جديدة من محافظ الدقهلية لـ "عجوز العربة" -
جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين -
بالصور.. تشكيل مجالس شبابية لمعاونة الأجهزة التنفيذية بكفر الشيخ -
أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة -
كندية تعثر على خاتمها الماسي الضائع منذ 13 سنة في "جزرة" -
سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم الملف الليبي -
رئيس تشاد يُعفي رجال الأعمال المصريين من تأشيرة الدخول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الشرطة الألمانية تسمح بإقامة مخيم احتجاجي لمناوئي قمة الـ20

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الشرطة الألمانية تسمح بإقامة مخيم احتجاجي لمناوئي قمة الـ20

08:11 م الجمعة 30 يونيو 2017

الشرطة الألمانية تسمح بإقامة مخيم احتجاجي لمناوئي قمة الـ20

هامبورج - (د ب أ):
سمحت الشرطة الألمانية في هامبورج بإقامة مخيم احتجاجي لمناوئي مجموعة العشرين، لكنها اشترطت عدم المبيت في المخيم، وإقامته في مكان بعيد عن منطقة حظر التظاهر.

وأعلنت الشرطة في أعقاب محادثات تعاون أن المنظمين مسموح لهم بإقامة خيمتين كبيرتين (على غرار خيام السيرك) في منطقة خالية غرب حي لوروب، بالإضافة إلى 15 خيمة أخرى للمعلومات والتسجيل والتجمع، وحظرت الشرطة خيام النوم والمطابخ.

من جانبهم، وصف منظمو جماعة " نعم نحن نخيم" ما حدث بأنه اتفاق جزئي وأعلنوا عن البدء في " إقامة جزئية" لمخيماتهم، وأعربوا في الوقت نفسه عن أملهم في أن تسمح المحكمة الإدارية العليا بإقامة مخيم بخيام نوم في منتزه اللعب في حديقة حي التونا غربي هامبورج.

كانت المحكمة الدستورية في ألمانيا قضت أول أمس بالسماح بإقامة مخيم احتجاجي كبير لمناوئي قمة العشرين في هامبورج، لكن بإطار مقيد بقوة من قبل السلطات.

جاء ذلك في أعقاب شكوى تقدم بها منظمون، حيث رفعت المحكمة اليوم في قضية مستعجلة، حظرًا عامًا على إقامة المخيم في حديقة المدينة.

وسمحت المحكمة في قرارها لسلطات المدينة بتقييد حجم المخيم، وفرض شروط وحتى بنقل المخيم إلى مكان آخر.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • البيت الأبيض: لا يوجد أجندة خاصة للقاء بوتين وترامب في قمة الـ20

    البيت الأبيض: لا يوجد أجندة خاصة للقاء بوتين وترامب في قمة الـ20

    أخبار
  • الشرطة الألمانية تفتش مساكن يساريين متطرفين قبل قمة الـ20

    الشرطة الألمانية تفتش مساكن يساريين متطرفين قبل قمة الـ20

    أخبار
  • ميركل: سنساعد إيطاليا في التغلب على مشكلة تدفق اللاجئين

    ميركل: سنساعد إيطاليا في التغلب على مشكلة تدفق اللاجئين

    أخبار
  • ميركل تستقبل ماي في مباحثات تمهيدية لقمة العشرين

    ميركل تستقبل ماي في مباحثات تمهيدية لقمة العشرين

    أخبار

إعلان

8a7c60689b.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
جامعة أسوان تطلق "قافلة الخير" إلى شلاتين.. الثلاثاء المقبل

جامعة أسوان تطلق "قافلة الخير" إلى شلاتين.. الثلاثاء المقبل

هدية جديدة من محافظ الدقهلية لـ "عجوز العربة"

هدية جديدة من محافظ الدقهلية لـ "عجوز العربة"

جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين

جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين

بالصور.. تشكيل مجالس شبابية لمعاونة الأجهزة التنفيذية بكفر الشيخ

بالصور.. تشكيل مجالس شبابية لمعاونة الأجهزة التنفيذية بكفر الشيخ