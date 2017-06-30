الشرطة الألمانية تسمح بإقامة مخيم احتجاجي لمناوئي قمة الـ20

هامبورج - (د ب أ):

سمحت الشرطة الألمانية في هامبورج بإقامة مخيم احتجاجي لمناوئي مجموعة العشرين، لكنها اشترطت عدم المبيت في المخيم، وإقامته في مكان بعيد عن منطقة حظر التظاهر.

وأعلنت الشرطة في أعقاب محادثات تعاون أن المنظمين مسموح لهم بإقامة خيمتين كبيرتين (على غرار خيام السيرك) في منطقة خالية غرب حي لوروب، بالإضافة إلى 15 خيمة أخرى للمعلومات والتسجيل والتجمع، وحظرت الشرطة خيام النوم والمطابخ.

من جانبهم، وصف منظمو جماعة " نعم نحن نخيم" ما حدث بأنه اتفاق جزئي وأعلنوا عن البدء في " إقامة جزئية" لمخيماتهم، وأعربوا في الوقت نفسه عن أملهم في أن تسمح المحكمة الإدارية العليا بإقامة مخيم بخيام نوم في منتزه اللعب في حديقة حي التونا غربي هامبورج.

كانت المحكمة الدستورية في ألمانيا قضت أول أمس بالسماح بإقامة مخيم احتجاجي كبير لمناوئي قمة العشرين في هامبورج، لكن بإطار مقيد بقوة من قبل السلطات.

جاء ذلك في أعقاب شكوى تقدم بها منظمون، حيث رفعت المحكمة اليوم في قضية مستعجلة، حظرًا عامًا على إقامة المخيم في حديقة المدينة.

وسمحت المحكمة في قرارها لسلطات المدينة بتقييد حجم المخيم، وفرض شروط وحتى بنقل المخيم إلى مكان آخر.