صور| مدير أمن الفيوم يتفقد محطات الوقود ومواقف السيارات.. ويحذر السائقين

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تفقد اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، اليوم الجمعة، عدد من محطات الوقود، والمواقف الرئيسية، والكنائس بدائرة المدينة ومركز أبشواي، والتمركزات الأمنية الثابتة بمداخل ومخارج المحافظة، وذلك لمتابعه الحالة الأمنية.

وشدد مدير الأمن على القوات بضرورة مراعاة التأمين الذاتي، وضبط النفس، وحسن معاملة المواطنين، ومراعاة الحرم الأمن بالكنائس والمطرانيات، وتفعيل نقطة الفرز المتقدمة.

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وحذر شلبي السائقين، من رفع التسعيرة الجديدة، مُشددًا على الالتزام بالأجرة المقررة، واحترام القانون في المواقف الرئيسية بالمحافظة.