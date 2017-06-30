أخبار عاجلة

لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل -
الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي -
جامعة أسوان تطلق "قافلة الخير" إلى شلاتين.. الثلاثاء المقبل -
هدية جديدة من محافظ الدقهلية لـ "عجوز العربة" -
جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين -
بالصور.. تشكيل مجالس شبابية لمعاونة الأجهزة التنفيذية بكفر الشيخ -
أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة -
كندية تعثر على خاتمها الماسي الضائع منذ 13 سنة في "جزرة" -
سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم الملف الليبي -
رئيس تشاد يُعفي رجال الأعمال المصريين من تأشيرة الدخول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

محافظ كفرالشيخ: لن أسمح للسائقين بـ«دهس المواطن»

Google+ Print
محافظ كفرالشيخ: لن أسمح للسائقين بـ«دهس المواطن» محافظ كفرالشيخ: لن أسمح للسائقين بـ«دهس المواطن»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب - عمر الشامي
توعد السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، كل من يخالف من السائقين تسعيرة الركوب الجديدة، مناشدا المواطنين بالإبلاغ عن أى تجاوزات في التسعيرة يقوم بها قائدى مركبات نقل الركاب ، وذلك من خلال الرقم الساخن للمحافظة.

وأضاف نصر، في بيان، أنه لن يسمح باستغلال الظروف الاقتصادية لدهس المواطنين، وما اسماه بجشع السائقين تجاه المواطنين، مشددا بوضع لافتات بمواقف السيارات كافة بتعريفة الركوب الجديد، مع انتشار رجال المرور بمواقف سيارات الأجرة لضبط الأسعار الخاصة بتعريفة الركوب.

شاهد أيضا

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، أقر جديدة على اسطوانات الغاز والمواد البترولية، أمس الخميس. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

زيادة أسعار الحديد بالمصانع.. وسعر الطن يقترب من 12 ألف جنيه

زيادة أسعار الحديد بالمصانع.. وسعر الطن يقترب من 12 ألف جنيه

توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية

توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 720 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 720 جنيها للجرام