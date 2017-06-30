محافظ كفرالشيخ: لن أسمح للسائقين بـ«دهس المواطن»

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كتب - عمر الشامي

توعد السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، كل من يخالف من السائقين تسعيرة الركوب الجديدة، مناشدا المواطنين بالإبلاغ عن أى تجاوزات في التسعيرة يقوم بها قائدى مركبات نقل الركاب ، وذلك من خلال الرقم الساخن للمحافظة.

وأضاف نصر، في بيان، أنه لن يسمح باستغلال الظروف الاقتصادية لدهس المواطنين، وما اسماه بجشع السائقين تجاه المواطنين، مشددا بوضع لافتات بمواقف السيارات كافة بتعريفة الركوب الجديد، مع انتشار رجال المرور بمواقف سيارات الأجرة لضبط الأسعار الخاصة بتعريفة الركوب.

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يذكر أن رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، أقر أسعار جديدة على اسطوانات الغاز والمواد البترولية، أمس الخميس.